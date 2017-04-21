Air China fliegt von Zürich nach Peking

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Ab dem 7. Juni 2017 wird Air China viermal pro Woche einen Direktflug von Zürich nach Peking anbieten.

Air China, ein Mitglied der Star Alliance, wird die chinesische Hauptstadt jeweils am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag bedienen. Die Hinflüge erfolgen jeweils um 13.30 Uhr ab Flughafen Zürich mit Ankunft in Peking am Folgetag um 05.20 Uhr Ortszeit. Der Rückflug startet an den Wochentagen jeweils um 02.35 Uhr Ortszeit und landet um 07.25 Uhr in Zürich. Sonntags erfolgt der Abflug in Peking jeweils um 03.05 Uhr mit Ankunft in der Schweiz um 07.55 Uhr. Die Direktverbindung Zürich-Peking wird mit einem Airbus A330-200 durchgeführt, welcher Platz für 227 Passagiere bietet.

Die vier wöchentlichen Flüge der Air China ergänzen das Angebot der SWISS, welche die Strecke Zürich-Peking im Winter fünfmal wöchentlich und im Sommer täglich bedient. Über Peking bietet Air China eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten innerhalb Chinas und weiterer internationaler Ziele an. Im Rahmen eines umfassenden Partnerschaftsabkommens mit der Lufthansa-Gruppe, welches im April 2017 in Kraft trat, werden alle Flüge zwischen Zürich und Peking von Air China und SWISS gegenseitig im Codeshare angeboten.

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