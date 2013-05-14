Air China fliegt von Genf nach Peking

Am 7. Mai 2013 landete die erste Air China Linienmaschine von Peking herkommend auf dem Flughafen Genf.

Der Flug Peking-Genf wird vier Mal wöchentlich durchgeführt, jeweils dienstags, donnerstags, samstags und sonntags setzt Air China ein A330-200 auf der Strecke zwischen den beiden Metropolen ein.

Der Airbus A330-200 des chinesischen Flag Carriers landete um 18.35 Uhr mit einer chinesischen Delegation an Bord auf dem Genfer Flughafen, die von Vertretern der kantonalen Regierung und der Flughafenbehörden feierlich in Empfang genommen wurde. Anschließend wurde der Erstflug zwischen den zwei Metropolen mit über zweihundert Gästen im Panoramarestaurant Altitude gefeiert. Die Inbetriebnahme dieser Direktverbindung zwischen Genf und Peking ist das Ergebnis von intensiven Gesprächen zwischen den Genfer Flughafenbehörden und Air China.