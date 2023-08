Air China erwartet 50% mehr Gewinn

Für das erste Halbjahr rechnet Air China mit einem Anstieg des Gewinns um mehr als 50 Prozent.

Im letzten Jahr hatte die Airline für dieselbe Periode einen Profit von US$ 187,3 Millionen ausweisen können. Die Verluste im Zusammenhang mit Fuel Hedging zogen das Gesamtjahresresultat jedoch ins Minus. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres spürte Air China ein stabiles Wachstum des einheimischen Marktes und profitiert von tieferen Treibstoffpreisen. Die Airline transportierte in den ersten fünf Monaten 13,9 Passagiere, 13,7 Prozent mehr als im Vorjahr, davon im Inlandverkehr 11,2 Millionen oder 18,2 Prozent mehr als im Vorjahr.