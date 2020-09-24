Air China erholt sich weiter

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Mit Air China flogen im Berichtsmonat August 2020 insgesamt 7,317 Millionen Passagiere (Vorjahresaugust 10,480 Millionen), das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 30,2 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im August um 49,4 Prozent auf 10,769 Milliarden zurückgegangen, die Kapazität wurde um 41,4 Prozent auf 14,765 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Flüge waren bei Air China im August zu 72,9 Prozent ausgelastet, das waren 11,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresaugust.

Die Augustzahlen deuten auf eine weitere Erholung im Flugverkehr innerhalb Chinas hin, dieser Erholungstrend setzte in China bereits im März und April ein und zeigte sich noch deutlicher im Mai, im August konnte Air China erneut 1,48 Millionen mehr Passagier auf Inlandflügen transportieren als im Juli. Im internationalen Geschäft läuft wegen den Reisebeschränkungen weiterhin gar nichts, hier konnte Air China im August lediglich 45,7 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flüge begrüßen, die Auslastung auf den internationalen Linien lag bei 51,4 Prozent.

Air China transportierte im August insgesamt 97.285 Tonnen an Luftfracht (Vorjahr 118.674 Tonnen), das waren 18 Prozent weniger als im August 2019.

In den ersten acht Monaten flogen mit Air China 38,060 Millionen Passagiere (Vorjahr 77,014 Millionen Passagiere), gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Corona bedingten Rückgang von 50 Prozent.