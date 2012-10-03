Air China darf Boeing 747-8 beschaffen

China hat ihrem Flag Carrier Air China die Bewilligung für den Kauf von fünf Boeing 747-8 Verkehrsflugzeugen erteilt.

Die Bestellung wurde bereits im März 2011 bekannt gegeben. Nach Lufthansa und Korean Air ist Air China der dritte Kunde für die Boeing 747-8 Intercontinental. Die staatlich chinesische Fluggesellschaft hat nun die Bestellung für die fünf Maschinen finalisiert und Boeing hat das Bestellbuch dementsprechend nachgeführt. Air China betreibt seit den 1980er Jahren Boeing 747 ein. Boeing hat für ihren neuen Jumbo insgesamt 111 Bestellungen erhalten, 35 Passagierversionen und 76 Frachter.