Air China Cargo kauft weitere Boeing Frachter

Boeing hat am 4. März 2013 einen weiteren Grossauftrag aus Asien bekannt gegeben. Air China Cargo wird acht Boeing 777-200F beschaffen.

Dieser Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Marktwert von 2,366 Milliarden US Dollar. Mit diesen zweimotorigen Langstreckenfrachtern will Air China Cargo die Frachtkapazitäten weiter ausbauen. Die neuen Vollfrachter werden ab dem Jahr 2013 an Air China Cargo ausgeliefert. In den Vertrag wurde auch den Rückverkauf von vier Boeing 747-400 Vollfrachtern an Boeing eingehandelt. Air China Cargo gehört zu 51 Prozent an dem Flag Carrier Air China. Die Frachtfluggesellschaft betreibt momentan 11 Boeing 747 Vollfrachter.