Air China übernimmt fünfzigsten Airbus A330

50th Airbus A330 for Air China (Foto: Airbus)

Air China konnte am 30. September 2015 in Toulouse ihren fünfzigsten Airbus A330 in Empfang nehmen, dies teilte Airbus mit.

Bei der Jubiläumsmaschine handelte es sich um einen A330-300 mit einer auf 242 Tonnen erhöhten Startmasse. Air China ist somit der erste Betreiber der 242 Tonnen Variante des A330 in China. Das Jubiläumsflugzeug ist mit einem Sonderemblem versehen worden. Der A330-300 ist bei Air China für 301 Passagiere ausgelegt, 30 finden in der Business Klasse, 16 in der Premium Economy und 255 in der Economy Klasse Platz. Air China hat den ersten A330 vor neun Jahren übernommen.