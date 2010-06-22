Air Cargo Germany wächst weiter

Die noch junge Fluggesellschaft aus Frankfurt Hahn will ihr Angebot nach China ausbauen und zusätzliche Kapazitäten schaffen.

Die Luftfrachtzahlen von China nach Europa erholten sich während den letzten Monaten markant, daher ist es nicht erstaunlich, dass Air Cargo Germany ihre Aktivitäten nach China stark erweitert. Die Frachtfluggesellschaft aus Hahn betreibt momentan drei Boeing 747-400F Vollfrachter und beabsichtigt in diesem Jahr ein vierter Frachtjumbo in die Flotte aufzunehmen. Die Gesellschaft beschäftigt bereits 48 Piloten.