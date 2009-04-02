Air Canadas neuer CEO unter Zeitdruck

Der neue Air Canada CEO hat nur wenige Monate Zeit, die Probleme von AC zu lösen.

Die Rezession führt sonst dazu, dass sie in nur sechs Monaten ein Konkursverfahren einleiten muss. Seit dieser Woche ist Calin Rovinescu der neue CEO, der schon bei ACs letzter Restrukturierung unter Gläubigerschutz vor sechs Jahren dabei war.

Damals hatte AC hohe Schulden und der Verkehr in Toronto ging wegen der SARS Krise massiv zurück. Dieses Mal sind die Themen Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften, ein Defizit in der Pensionskasse von CAD 3 Milliarden (USD 2,4 Milliarden), Schulden, geringe Nachfrage und harter Wettbewerb.

Kann er die Probleme nicht lösen, werden sie nach der profitableren Sommersaison im Herbst unter gerichtlicher Aufsicht geklärt werden müssen, falls sich die Wirtschaft nicht erholt, meint Verkehrsexperte Barry Prentice.