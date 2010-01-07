Air Canadas Auslastung schrumpft

Im Monat Dezember waren die Flüge der Air Canada schlechter gefüllt als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die Auslastung lag um 0,5 Prozent tiefer als 2008 und erreicht noch 81,2 Prozent. Da die Kapazität aber zeitgleich um vier Prozent auf 4,7 Milliarden ASMs angehoben wurde, ist dieses Resultat gar nicht so schlecht. Der Verkehr nahm um 3,4 Prozent zu und erreichte 3,86 Milliarden RPMs. In den Zahlen sind auch die Resultate der Tochtergesellschaft Jazz Air berücksichtigt. Kanada hat diese Woche angekündigt, auf allen grossen Flughäfen Ganzkörper Scanner einführen zu wollen. Die Regierung sagte auch, sie sei sich der dadurch entstehenden, negativen Folgen für die Airlines bewusst und führe Gespräche mit Industrievertretern über den finanziellen Einfluss der Massnahme.