Air Canada vergrössert Gewinn

Im zweiten Quartal konnte Air Canada ihren Nettogewinn um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbessern.

Das gute Resultat kam unter anderem durch Fremdwährungsgeschäfte zustande. Kanadas grösste Airline verbuchte im zweiten Quartal einen Gewinn von US$143,9 Millionen. Die Einnahmen aus dem operativen Bereich gingen von vormals US$2,5 Milliarden auf US$2,1 Milliarden zurück. CEO Calin Rovinescu erwartet neu einen Jahresgewinn von US$461 Millionen, doppelt so viel, wie früher prognostiziert. Die Auslastung ging um 2,2 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent zurück. Die Einnahmen pro verfügbare Sitzmeile sanken um 11,3 Prozent.

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