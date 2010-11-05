Air Canada verfünffacht Gewinn

Air Canada hat ihren Gewinn aus dem operativen Geschäft im dritten Quartal beinahe verfünffacht.

Die Airline erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von US$326 Millionen,im Vergleich dazu lag der Gewinn im letzten Jahr bei US$67,8 Millionen. Die Einnahmen aus dem Passagierverkehr stiegen um 13 Prozent an dank einem um 9,7 Prozent höheren Verkehrsaufkommen. Der Yield verbesserte sich ebenfalls um 3,2 Prozent. Im Premiumbereich wuchsen die Einnahmen um 26 Prozent, angetrieben von einer Zunahme des Verkehrs um 14 Prozent und einem 10-prozentigen Wachstum des Yields. Der Nettogewinn für die drei Monate von Juli bis September ging um sechs Prozent auf US$260 Millionen zurück. Air Canada sagte, sie plane die Vergrösserung ihrer Jahreskapazität um 6,5 bis 7,0 Prozent, im Inland um bis zu einem Prozent.