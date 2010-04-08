Air Canada verbessert Auslastung

Die Airline meldet für den Monat März einen Anstieg der Auslastung um 1,4 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent.

Der Verkehr kletterte um 9,6 Prozent auf 4,23 Milliarden RPM, während die Kapazität um 7,7 Prozent auf 5,16 Milliarden ASM angehoben wurde. CEO Calin Rovinescu zeigte sich ermutigt durch den Anstieg des Verkehrs in allen Segmenten, auf den internationalen Strecken hatte er sich gar um 14,4 Prozent verbessert. Die Monatsresultate berücksichtigen auch die Zahlen der Tochtergesellschaft Jazz. Inzwischen hat auch WestJet Airlines ihren Monatsbericht veröffentlicht und meldet einen Anstieg des Verkehrs um zehn Prozent, sowie 94.000 mehr Passagiere als im März 2009.