Air Canada und WestJet im August gut ausgelastet

Die zwei grössten Airlines Kanadas, Air Canada und WestJet, konnten ihre Flieger im August so gut füllen wie noch nie.

Bei Air Canada ist die gute Auslastung von 85,4% auf eine Kürzung der Kapazität zurückzuführen, während das Rekordresultat von 88,4% bei WestJet genau durch das Gegenteil erzielt wurde: eine Vergrösserung der Kapazität um 20%. Die Fluggesellschaft transportierte im August 145.000 mehr Passagiere als im Vorjahr. Air Canada wies 4,81 Milliarden RPMs aus (- 0.8%), während die ASMs um 2% auf 5,62 Milliarden fielen. Bei WestJet kletterten die RPMs um 22,4% auf 1,39 Mia und auch die Kapazität stieg um 21,9% auf 1,58 Mia ASM. Resultate der Tochtergesellschaft von Air Canada, Jazz Air: Auslastung 73,2% (-4,1%), 374 Mio RPMs (-9,2%), 511 Mio ASMs (-4,1%).