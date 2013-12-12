Air Canada platziert Grossauftrag bei Boeing

Air Canada entscheidet sich bei den Single Aisle Jets für Boeing und will bis zu 109 Boeing 737 Max Verkehrsflugzeuge kaufen.

Air Canada will bei Boeing 61 737 MAX 8 und MAX 9 kaufen und in die neue Bestellung 48 Optionen und Vorkaufsrechte einhandeln. Für Boeing ist der 6,5 Milliarden schwere Auftrag ein Grosserfolg, denn abgelöst werden damit Airbus Flugzeuge. Für Airbus bedeutet es eine empfindliche Niederlage, Air Canada betreibt in diesem Segment mehr als 80 Jets aus der A320 Familie. Auf der Langstrecke setzten die Kanadier bereits im grossen Stil auf Maschinen von Boeing. Der neue Auftrag muss noch finalisiert werden.