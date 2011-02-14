Air Canada mit operativem Gewinn

Air Canada konnte das 2010 mit einem operativen Gewinn von 361 Millionen Kanadischen Dollars (365 Millionen USD) abschliessen.

Air Canada konnte bei einem Umsatz von 10,786 Milliarden CAD einen stattlichen Gewinn von 361 Millionen CAD erwirtschaften, im Geschäftsjahr 2009 resultierte bei einem Umsatz von 9,739 Milliarden CAD ein Verlust von 316 Millionen CAD. Das gute Resultat ist mit der Verkehrsnachfrage und der besseren Ertragslage zu erklären. Die Nachfrage ist gegenüber dem 2009 um 8,3 Prozent auf 51,875 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen, der Verkehr wurde in der gleichen Zeitspanne um 7 Prozent auf 63,496 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Air Canda erwirtschaftete diese Jahresleistung mit 328 Flugzeugen.