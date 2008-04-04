Air Canada mit guten Zahlen im März

Air Canada konnte im März gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent wachsen, die Auslastung ging lediglich um 0,1 Prozent zurück.

Air Canada verzeichnete im März einen Auslastungsfaktor von 82.9 Prozent, lediglich 0.1 Prozent weniger als im März 2007. Die Flugplatzkapazität, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen, stieg jedoch um 3.9 Prozent auf 5.4 Milliarden Meilen und die Anzahl der bezahlten und abgeflogenen Sitzplatzmeilen stiegen um 3.7 Prozent auf 4.5 Milliarden an.