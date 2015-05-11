Air Canada meldet weiteres Wachstum

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Im April 2015 konnte Air Canada stark zulegen, die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um gut sieben Prozent verbessert.

Der Flag Carrier aus Kanada konnte am Markt 5,098 Milliarden Sitzplatzmeilen absetzen, verglichen mit dem Vorjahresapril war dies eine Zunahme von 7,4 Prozent. Die Kapazität wurde um 7,5 Prozent auf 6,130 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich von 83,3 Prozent auf 83,2 Prozent um 0,1 Prozentpunkte.

Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2014 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 38 Millionen Fluggäste.