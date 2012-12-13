Air Canada meldet mehr Verkehr

Gegenüber dem Vorjahresnovember stieg die Nachfrage im November 2012 bei Air Canada um 4,6 Prozentpunkte, die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im November 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 4,6 Prozentpunkte auf 3,681 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 1,7 Prozentpunkte auf 4,711 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent. Air Canada betreibt eine Flotte mit rund 204 Verkehrsflugzeugen und transportierte im letzten Geschäftsjahr rund 33 Millionen Passagiere.