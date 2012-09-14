Air Canada meldet mehr Verkehr

Im August 2012 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 0,7 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im August 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,7 Prozentpunkte auf 5,727 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei ebenfalls leicht um 0,6 Prozentpunkte auf 6,513 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf sehr gute 87,9 Prozent. Die Geschäftsleitung zeigt sich auch im August mit den Leistungen der Fluggesellschaft zufrieden und spricht von einer Rekordauslastung, die bei Air Canada noch nie so hoch war.