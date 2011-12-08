Air Canada meldet mehr Verkehr

Im November 2011 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um drei Prozentpunkte.

Air Canada konnte im November 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um drei Prozent auf 3,518 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 1,4 Prozentpunkte auf 4,632 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,1 Punkte auf solide 75,9 Prozent. Die Geschäftsleitung zeigt sich auch im November mit den Leistungen der Fluggesellschaft zufrieden und spricht ihren Mitarbeitern Dank für ihren unermüdlichen Einsatz aus.