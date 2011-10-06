Air Canada meldet mehr Verkehr

Im September 2011 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 3,8 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im September 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,8 Prozent auf 4,834 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 3,0 Prozent auf 5,837 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozent auf solide 82,8 Prozent. Die Geschäftsleitung zeigt sich auch im September mit den Leistungen der Fluggesellschaft zufrieden und spricht von einer Rekordauslastung.