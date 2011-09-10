Air Canada meldet mehr Verkehr

Im August 2011 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 3,5 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im August 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,5 Prozent auf 5,685 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei leicht um 2,2 Prozent auf 6,473 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf solide 87,8 Prozent. Die Geschäftsleitung zeigt sich auch im August mit den Leistungen der Fluggesellschaft zufrieden und spricht von einer Rekordauslastung.