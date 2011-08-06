Air Canada meldet mehr Verkehr

Im Juli 2011 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 4,3 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im Juli 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuli um 4,3 Prozent auf 5,607 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei leicht um zweieinhalb Prozent auf 6,480 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkt auf solide 86,4 Prozent. Die Geschäftsleitung zeigt sich mit den Leistungen der Fluggesellschaft in diesem Jahr zufrieden und spricht von befriedigenden Durchschnittserträgen.