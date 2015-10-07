Air Canada meldet mehr Verkehr

Air Canada Boeing 777-300ER (Foto: Air Canada)

Im September 2015 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut zehn Prozent.

Air Canada konnte im September 2015 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 10,1 Prozent auf 6,104 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 11,5 Prozent auf 7,301 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ging dabei um 1,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,6 Prozent zurück.

Air Canada betreibt eine Flotte bestehend aus 176 Mainline Verkehrsflugzeugen, unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den ersten zwanzig, im Geschäftsjahr 2014 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 38 Millionen Fluggäste.