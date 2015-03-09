Air Canada meldet mehr Verkehr
09.03.2015 PS
Im Februar 2015 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 11,3 Prozent.
Air Canada konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 11,3 Prozent auf 4,557 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 8,4 Prozent auf 5,620 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent.
Im Berichtsjahr 2014 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas 38,526 Millionen Passagiere, das waren 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr.