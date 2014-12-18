Air Canada meldet mehr Verkehr

Air Canada Boeing 777-300ER (Foto: Air Canada)

Gegenüber dem Vorjahresnovember stieg die Nachfrage im November 2014 bei Air Canada um 8,7 Prozent, die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im November 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 8,7 Prozent auf 4,046 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 6,9 Prozent auf 5,205 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 77,7 Prozent.

Air Canada betreibt eine Flotte bestehend aus 172 Verkehrsflugzeugen, unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften liegt Air Canada unter den zwanzig grössten Airlines. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 35 Millionen Fluggäste.