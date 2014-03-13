Air Canada meldet mehr Verkehr

Im Februar 2014 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 3,7 Prozent.

Air Canada konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 3,7 Prozent auf 4,093 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 4,9 Prozent auf 5,184 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas mehr als 35 Millionen Passagiere.