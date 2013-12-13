Air Canada meldet mehr Verkehr

Gegenüber dem Vorjahresnovember stieg die Nachfrage im November 2013 bei Air Canada um 3,3 Prozent, die Auslastung der Flüge verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im November 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,1 Prozent auf 3,722 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 3,3 Prozent auf 4,867 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf unbefriedigende 76,5 Prozent. Air Canada betreibt eine Flotte bestehend aus 204 Verkehrsflugzeugen, unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 35 Millionen Fluggäste. Die Kanadier haben gestern eine Grossbestellung über bis zu 109 Boeing 737 MAX bekanntgegeben und werden dadurch ihre Kurzstreckenflotte über die nächsten Jahre von Airbus wieder auf Boeing umstellen.