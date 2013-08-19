Air Canada meldet mehr Verkehr

Im Juli 2013 konnte Air Canada verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat einen Nachfrageanstieg von 1,9 Prozent vermelden.

Air Canada konnte im Juli erneut zulegen, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 1,9 Prozent auf 5,654 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 2,3 Prozent auf 6,603 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,6 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 35 Millionen Fluggäste.