Air Canada meldet mehr Verkehr
10.07.2013 BGRO
Im Juni 2013 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut leicht zulegen, die Nachfrage stieg um 2,1 Prozent.Air Canada konnte im Juni 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,1 Prozent auf 5,089 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 2,8 Prozent auf 5,985 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf solide 85,0 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 35 Millionen Fluggäste.