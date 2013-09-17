Air Canada meldet mehr Verkehr und Rekordauslastung
17.09.2013 RK
Im August 2013 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 4,7 Prozent.Air Canada konnte im August 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 4,7 Prozent auf 5,995 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei ebenfalls kräftig um 2,9 Prozent auf 6,700 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf rekordhohe 89,5 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 35 Millionen Fluggäste.