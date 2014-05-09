Air Canada meldet bessere Nachfrage

Im April 2014 konnte Air Canada stark zulegen, die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um neun Prozent verbessert.

Der Flag Carrier konnte am Markt 4,747 Milliarden Sitzplatzmeilen absetzen, verglichen mit dem Vorjahresapril war dies eine Zunahme von neun Prozent. Die Kapazität wurde um 7,5 Prozent auf 5,702 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich von 82,1 Prozent auf 83,3 Prozent um 1,2 Prozentpunkte. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2013 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 35 Millionen Fluggäste.