Air Canada meldet Verkehrszunahme

Im Dezember 2011 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat leicht zulegen, die Nachfrage stieg um drei Prozentpunkte.

Air Canada konnte im Dezember 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um drei Prozentpunkte auf 4,256 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 2,8 Prozentpunkte auf 5,253 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf solide 81 Prozent. Die Geschäftsleitung zeigt sich auch im Dezember mit den Leistungen der Fluggesellschaft zufrieden und dankt ihren Mitarbeitern für ihren Einsatz.