Air Canada meldet Verkehrszunahme

Im Oktober 2011 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat leicht zulegen, die Nachfrage stieg um zwei Prozentpunkte.

Air Canada konnte im Oktober 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,0 Prozent auf 4,290 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 3,2 Prozent auf 5,405 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,9 Prozent auf 79,4 Prozent. Die Geschäftsleitung zeigt sich auch im Oktober mit den Leistungen der Fluggesellschaft zufrieden und dankt ihren Mitarbeitern für ihren Einsatz.