Air Canada meldet Verkehrszunahme
20.04.2015 JS
Im März 2015 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um knapp dreizehn Prozent.
Air Canada konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 12,9 Prozent auf 5,469 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 11,1 Prozent auf 6,583 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent.
Im Berichtsjahr 2014 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas 38,526 Millionen Passagiere, das waren 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr.