Air Canada meldet Verkehrszunahme
08.02.2013 BGRO
Im Januar 2013 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat leicht zulegen, die Nachfrage stieg um 0,3 Prozentpunkte.Air Canada konnte im Januar 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,3 Prozentpunkte auf 4,368 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 0,1 Prozentpunkte auf 5,499 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent, was laut Geschäftsleitung im Dezember einem neuen Rekord entspricht. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas rund 35 Millionen Passagiere. Air Canada ist weltweit die fünfzehntgrösste Airline.