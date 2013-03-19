Air Canada meldet Verkehrsabnahme

Im Februar 2013 musste Air Canada verglichen mit dem selben Vorjahresmonat einen leichten Rückgang hinnehmen, die Nachfrage ging um 0,2 Prozentpunkte zurück.

Bei Air Canada ist die Nachfrage im Berichtsmonat Februar 2013 um 0,2 Prozentpunkte auf 3,943 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück gegangen. Das Angebot wurde dabei um 2,2 Prozentpunkte auf 4,944 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada rund 35 Millionen Fluggäste.