Air Canada meldet Rekordauslastung
16.09.2014 RK
Im August 2014 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 10,8 Prozent.
Air Canada konnte im August 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 10,8 Prozent auf 6,645 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei ebenfalls kräftig um 10,4 Prozent auf 7,398 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf rekordhohe 89,8 Prozent.
Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2013 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 35 Millionen Fluggäste.