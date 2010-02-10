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Air Canada meldet Quartalsverlust

10.02.2010 PSEN
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Air Canada hat sich gegenüber dem Vorjahr enorm verbessert und ihr viertes Geschäftsquartal mit einem Minus von US$56 Millionen abgeschlossen.

Ohne den Gewinn von US$108 Millionen aus Fremdwährungen wäre der Verlust wohl grösser ausgefallen. Im vierten Quartal 2008 wies die Airline ein Minus von US$727 Millionen aus. Die Einnahmen aus dem operativen Bereich sanken gegenüber 2008 um US$150 Millionen auf US$2,5 Milliarden. Gründe dafür waren tiefere Passagierzahlen aufgrund der Rezession, reduzierte Treibstoffzuschläge und grössere Preisreduktionen bei den Tickets.
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