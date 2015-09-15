Air Canada meldet Passagierrekord

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Im August 2015 konnte Air Canada zum ersten Mal 4,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das ist für die Airline ein neuer Rekord.

Air Canada konnte im August 2015 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um gut zehn Prozent auf 7,315 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei ebenfalls kräftig um 10,4 Prozent auf 8,165 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ging um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch hohe 89,6 Prozent zurück.

Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2014 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 38 Millionen Fluggäste.