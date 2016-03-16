Air Canada meldet Gewinn

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Air Canada konnte das Geschäftsjahr 2015 mit einem operativen Gewinn von 1,496 Milliarden Kanadischen Dollars (1,119 Milliarden USD) abschliessen.

Air Canada konnte den Umsatz um 4,5 Prozent auf 13,868 Milliarden CAD steigern. Die Kosten verbilligten sich um 0,7 Prozent und kumulierten sich auf 12,372 Milliarden CAD. Den Betriebsgewinn erreichte 1,496 Milliarden CAD, das entspricht einer Steigerung von 83 Prozent. Den Nettogewinn gibt die Airline mit 308 Millionen CAD an, das ist fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Die liquiden Mittel erreichten Ende Jahr 2,968 Milliarden CAD. Der operative Cash Flow ging von 661 Millionen CAD auf 572 Millionen CAD zurück.

Mit Air Canada flogen im Berichtsjahr 2015 insgesamt 41,126 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.