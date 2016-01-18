Air Canada meldet Dezemberzahlen

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Im Dezember 2015 konnte Air Canada erneut zulegen, die Nachfrage stieg um sechs Prozent.

Air Canada konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um sechs Prozent auf 5,288 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 7,3 Prozent auf 6,482 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf immer noch solide 81,6 Prozent verschlechtert.

Von Januar bis Dezember 2015 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas mehr als 41 Millionen Passagiere und konnte somit um dreizehn Prozent wachsen. Air Canada liegt weltweit unter den zwanzig grössten Airlines.