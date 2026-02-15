Air Canada kauft Airbus A350-1000

Air Canada Airbus A350-1000 (Foto: Air Canada)

Air Canada hat eine Festbestellung über acht Airbus A350-1000 bekannt gegeben. Die Langstreckenjets sollen den Expansionskurs in neue Märkte unterstützen.

Der Auftrag, der im Bestellbuch von Airbus bereits im November 2025 als nicht öffentlich angekündigt worden war, markiert einen wichtigen Schritt in der Modernisierungsstrategie der Langstreckenflotte von Air Canada und unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft für Airbus-Großraumflugzeuge.

Der Airbus A350-1000, die größte Variante der Airbus A350, bietet eine Reichweite von bis zu 9.000 Seemeilen (16.668 km) und soll eine wichtige Rolle in den globalen Expansionsplänen von Air Canada spielen. Das Flugzeug ermöglicht Nonstop-Flüge von Kanada in wachstumsstarke Märkte auf dem indischen Subkontinent, in Südostasien und Australien.