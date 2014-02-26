Air Canada kann zulegen

Im Januar 2014 konnte Air Canada verglichen mit dem selben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 3,7 Prozent.

Air Canada konnte im Januar 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 3,7 Prozent auf 4,530 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um drei Prozent auf 5,664 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf achtzig Prozent, was laut Geschäftsleitung im Januar einem neuen Rekord entspricht. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas mehr als 35 Millionen Passagiere.