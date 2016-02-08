Air Canada kann weiter zulegen
08.02.2016 PS
Im Januar 2016 konnte Air Canada verglichen mit demselben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 7,1 Prozent.
Air Canada konnte im Januar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 7,1 Prozent auf 5,258 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde ebenfalls um 7,1 Prozent auf 6,566 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Sitzplatzauslastung verblieb bei soliden 80,1 Prozent.
Im Berichtsjahr 2015 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas mehr als 41 Millionen Passagiere, das waren dreizehn Prozent mehr als im Vorjahr.