Air Canada kann weiter zulegen
23.02.2015 RK
Im Januar 2015 konnte Air Canada verglichen mit dem selben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 8,4 Prozent.
Air Canada konnte im Januar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 8,4 Prozent auf 4,910 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 8,3 Prozent auf 6,132 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent, was laut Geschäftsleitung im Januar erneut einem neuen Rekord entspricht. Im Berichtsjahr 2014 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas 38,526 Millionen Passagiere, das waren 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr.