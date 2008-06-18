Air Canada kürzt Stellen und Kapazität

Air Canada gab bekannt, 2.000 Stellen streichen und die Kapazität um 7% reduzieren zu müssen.

Diese drastischen Massnahmen wurden ergriffen, nachdem die Airline bereits versucht hatte, die horrenden Treibstoffpreise durch die Einstellung älterer Jets und Erhebung von Ticketzuschlägen zu bekämpfen. Die Kürzungen, die ab Herbst 2008 effektiv werden sollen, betreffen 7% der internationalen Flüge, die Kapazität im Inland soll um 2% gesenkt werden. Air Canada betont aber, dass diese Zahlen noch steigen könnten, wenn die Benzinpreise sich nicht verbessern. Sie erwartet für 2008 einen Anstieg der ASM um 1%, das ist weniger als die noch im Mai vorhergesehen eins bis 2,5%.



