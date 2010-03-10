Air Canada greift Emirates verbal an

Air Canada beschuldigt Emirates, den kanadischen Markt mit einem erhöhten Angebot zu „überfluten“ und damit das Geschäft der kanadischen Firmen zerstören.

Die Airline aus Dubai hat von der kanadischen Regierung die Erlaubnis errungen, ihr Angebot von bislang drei wöchentlichen Dubai-Toronto Verbindungen erweitern zu dürfen. Sie will neu nach Calgary und Vancouver fliegen. Dies wird nun von Air Canada CEO Calin Rovinescu scharf kritisiert. Ein Erweiterung der Präsenz werde den Flughäfen und Airlines in Kanada schaden, weil Emirates die Transit Passagiere abwerben würde, von denen die kanadischen Fluggesellschaften abhängen. Eine Studie der Emirates, die vor zwei Wochen veröffentlicht worden war, kam hingegen zum Schluss, dass Kanada durch die Expansion der Airline wirtschaftliche Einnahmen von US$466 Millionen pro Jahr generieren und 2.800 Stellen schaffen könnte. Rovinescu hielt dagegen, die Statistiken zeigten, dass die nach Dubai reisenden Passagiere im letzten Jahr pro Tag kaum eine Boeing 767 mit 213 Plätzen füllen konnten. Emirates Vizepräsident Andrew Parker beschwichtigte und sagte, Air Canada und ihre Star Alliance Partner hätten nichts zu befürchten.