Air Canada finalisiert Grossauftrag bei Boeing
02.04.2014 RK
Im Dezember hat Air Canada bei Boeing 61 Maschinen aus der Boeing 737 MAX Familie bestellt, dieser Auftrag konnte nun finalisiert werden.Air Canada hat bei Boeing eine Bestellung über 33 737 MAX 8 und 28 737 MAX 9 im Wert von 6,5 Milliarden US Dollar finalisiert. In den Festauftrag wurden auch 18 Optionen und 30 Vorkaufsrechte eingehandelt. Für Boeing ist der 6,5 Milliarden schwere Auftrag ein Grosserfolg, denn abgelöst werden damit Airbus Flugzeuge. Für Airbus bedeutet es eine empfindliche Niederlage, Air Canada betreibt in diesem Segment mehr als 80 Jets aus der A320 Familie.